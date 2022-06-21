Gündem RTÜKten Disney Plus ve Netflixe uyarı
ANKARA

RTÜK'ten Disney Plus ve Netflix'e uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocuklar ve aile kırmızı çizgimizdir. Yavrularımızı korumak için bize verilmiş yetki ve görevler çerçevesinde gerekli düzenleme ve denetlemeleri titizlikle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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RTÜKten Disney Plus ve Netflixe uyarı
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Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve aile kırmızı çizgimizdir. Yavrularımızı korumak için bize verilmiş yetki ve görevler çerçevesinde gerekli düzenleme ve denetlemeleri titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Gerek yerli gerek yabancı yayıncılarımızı da bu konuda daha hassas olmaya davet ediyoruz." dedi.

DİSNEY PLUS VE NETFLİX'TE ÇOCUKLARI HEDEF ALAN İÇERİKLER

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın dönemine başlayan Disney Plus'taki yer alan içeriklerde çocukları hedef aldığı görülmüştü. Ayrıca RTÜK, Netflix'te yer alan 'Minnoşlar' isimli filmin çocuk istismarı içerdiği için katalogdan kaldırılmasını talep etmişti.

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Netflix'in skandal yayınlarına soruşturma
FOTOĞRAF 7
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Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti.
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Komiser Olga Barents şikayetinde, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile sakıncalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti.
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Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
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Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde.
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Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı.
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Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi.
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2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi.
Netflix'in skandal yayınlarına soruşturma
Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.


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