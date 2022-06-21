RTÜK'ten Disney Plus ve Netflix'e uyarı

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve aile kırmızı çizgimizdir. Yavrularımızı korumak için bize verilmiş yetki ve görevler çerçevesinde gerekli düzenleme ve denetlemeleri titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Gerek yerli gerek yabancı yayıncılarımızı da bu konuda daha hassas olmaya davet ediyoruz." dedi.

DİSNEY PLUS VE NETFLİX'TE ÇOCUKLARI HEDEF ALAN İÇERİKLER

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın dönemine başlayan Disney Plus'taki yer alan içeriklerde çocukları hedef aldığı görülmüştü. Ayrıca RTÜK, Netflix'te yer alan 'Minnoşlar' isimli filmin çocuk istismarı içerdiği için katalogdan kaldırılmasını talep etmişti.

DÜNYA Netflix abone kayıplarından sonra 150 kişiyi işten çıkardı