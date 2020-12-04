Ruhani’ye Karabağ uyarısı Ruhani’ye Karabağ uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 04 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 04 Aralık 2020, 04:06 Yeni Şafak