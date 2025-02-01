Ruhsatsız sütten sonra ruhsatsız et skandalı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraki İzTarım A.Ş.’ye bağlı Ödemiş Et Entegre Tesisi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sevkiyatları durdurduğunu duyururken tesisin ruhsat eksikliği nedeniyle faaliyetlerinin askıya alındığı öğrenildi. Ancak belediyenin 23 Eylül 2024’te pazarlık usulüyle Kütahya’dan 25,5 milyon TL’lik kırmızı et satın alması tepkilere yol açtı. AK Parti İZBB Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca’nın soru önergesiyle ortaya çıkan skandal, belediyenin yerel üreticiyi desteklemediği eleştirilerini gündeme getirdi. Daha önce de Bayındır Süt İşletmesi’nin iki yıldır ruhsatsız çalıştığı ve yalnızca bir yıl geçerli "Deneme İzni" belgesiyle faaliyet gösterdiği belirlenmişti.