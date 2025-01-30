İzmir’de ruhsatsız süt skandalı: Belediye üretip satıyor

Konuyu gündeme getiren AK Parti İZBB Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediye meclisine soru önergesi verdi. İzTarım’ın yanıtı, halk sağlığını doğrudan tehdit eden ihmalleri gözler önüne serdi. İzTarım’dan verilen yanıta göre, tesisin 11 Ocak 2023’te faaliyete geçtiği ve gerekli yasal işlemlerin tamamlandığı iddia edildi. Ancak ortaya çıkan belgeler, 10 Ekim 2024’te “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” yerine yalnızca bir yıl geçerli “Deneme İzni” belgesi verildiğini gösterdi.

Asıl skandal ise, Bayındır Süt İşleme Tesisi’nin ‘Gayri Sıhhi Müessese’ (GSM) ruhsatı olmadan iki yıl boyunca süt ve süt ürünleri üretimi yapması oldu. Bu süreçte üretilen ürünlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Halkın Bakkalı” ve “Halkın Kasabı” işletmelerinde satıldığı ve binlerce İzmirli tarafından tüketildiği ortaya çıktı. “Eğer bu olay bir başka belediyeye ait olsaydı, ülke gündemine otururdu” diyen Atmaca, mevcut yöneticilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.