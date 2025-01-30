Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İzmir’de ruhsatsız süt skandalı: Belediye üretip satıyor

İzmir’de ruhsatsız süt skandalı: Belediye üretip satıyor

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraki olan İzTarım A.Ş.’nin işlettiği Bayındır Süt İşleme Tesisi’nin, ruhsatsız olarak iki yıldır faaliyet gösterdiği belirlendi.

Konuyu gündeme getiren AK Parti İZBB Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediye meclisine soru önergesi verdi. İzTarım’ın yanıtı, halk sağlığını doğrudan tehdit eden ihmalleri gözler önüne serdi. İzTarım’dan verilen yanıta göre, tesisin 11 Ocak 2023’te faaliyete geçtiği ve gerekli yasal işlemlerin tamamlandığı iddia edildi. Ancak ortaya çıkan belgeler, 10 Ekim 2024’te “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” yerine yalnızca bir yıl geçerli “Deneme İzni” belgesi verildiğini gösterdi.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI

Asıl skandal ise, Bayındır Süt İşleme Tesisi’nin ‘Gayri Sıhhi Müessese’ (GSM) ruhsatı olmadan iki yıl boyunca süt ve süt ürünleri üretimi yapması oldu. Bu süreçte üretilen ürünlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Halkın Bakkalı” ve “Halkın Kasabı” işletmelerinde satıldığı ve binlerce İzmirli tarafından tüketildiği ortaya çıktı. “Eğer bu olay bir başka belediyeye ait olsaydı, ülke gündemine otururdu” diyen Atmaca, mevcut yöneticilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.



#CHP
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Bayındır Süt İşleme Tesisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı: Zeytinyağı, tereyağı, peynir yeniden listede!