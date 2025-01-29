İmamoğlu'nun iddiası yine patladı: Kamu ihale uzmanı 8 bilirkişi var

İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi olduğu halde Satılmış Büyükcanayakın’ın her soruşturmada bilirkişi yapıldığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dezenformasyon balonu patladı. Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerindeki soruşturmaları incelemek üzere İstanbul’da kamu ihale mevzuatı alanında yetkin olan çok kısıtlı sayıda bilirkişilerden birisi olduğu ortaya çıktı.

HEP AYNI ADAM MI?

Saraçhane’de “Turpun Büyüğü” başlığıyla basın açıklaması yapan İmamoğlu, “Heybedeki turpun büyüğünü açıklıyorum” diyerek, CHP’li belediyelerle ilgili soruşturmalarda sürekli olarak Satılmış Büyükcanayakın adlı kişinin bilirkişi olarak atandığını ve bu ismin aleyhte raporlar hazırladığını öne sürdü. İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi olduğunu belirten İmamoğlu, söz konusu soruşturmalara bu kadar kişiye rağmen aynı bilirkişinin atandığı yalanını gündeme getirmeye devam etti.

8 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt belediyeleriyle ilgili iddiaları araştırmak ve incelemek üzere kamu ihaleleri ve hesaplarla ilgili yetkinliğe sahip bilirkişilerle ilgili araştırma yaptı. Öncelikle Kamu İhale Mevzuatı’nda yetkinliğe sahip 8 bilirkişi tespit edilerek hepsiyle teker teker görüşüldü. İnceleme yapılması konusunda bazı isimler tez çalışması, bazıları zaman yetersizliği ve bazıları ise kotalarının doluluğu mazeretiyle görevi kabul etmedi. Savcılık tarafından yapılan görüşmeler sonrasında 3 bilirkişiye karar kılınarak çalışmalara başlandı. Büyükcanayakın’ın görevi kabul eden 3 kişiden biri olduğu belirlendi.

HALKI YANILTIYOR

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik başlatılan operasyonlar bilirkişilerin imzalarının olmadığı iddialarının ise asılsız olduğu öğrenildi. Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında tüm bilirkişilerin aynı karara ortak imza attıkları tespit edildi.







