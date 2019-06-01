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ANKARA

S-400’te erteleme yok

Türkiye’yle ABD arasındaki S-400 gerilimi devam ederken hava savunma sisteminin tedariğinin erteleneceği yönündeki iddialar taraflarca yalanlandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “S-400’de erteleme yok” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Bu anlaşma kesinlikle geçerli” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 Hava Savunma Sistemi
S-400 Hava Savunma Sistemi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin tedariğini ABD’nin talebiyle ertelediği şeklindeki iddiaları hem Ankara hem de Moskova yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya’dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” açıklaması yaparken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Bu anlaşma kesinlikle geçerli ve uygulama aşamasındadır. Türkiye bu anlaşmaya bağlılığını birkaç kez teyit etti” diye konuştu. Peskov ayrıca, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı bulunmadığını savunarak, “Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” beyanında bulundu.

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