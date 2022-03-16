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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca 'Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak' diyerek duyurdu: Bugün büyük bir adım atıldı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak diyerek duyurdu: Bugün büyük bir adım atıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren, 18 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

“BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.

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