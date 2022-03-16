Sağlık Bakanı Koca 'Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak' diyerek duyurdu: Bugün büyük bir adım atıldı

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren, 18 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

“BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.

Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı. pic.twitter.com/Q1WjlK1JIX REKLAM March 16, 2022

GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifi meclise sunulacak