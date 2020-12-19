Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sağlık Bakanı Koca Gaziantepte 9 kişinin öldüğü hastanede incelemelerde bulundu
GAZİANTEP

Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü hastanede incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü hastanedeki yangına ilişkin "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Koca, yangının 04.30 civarında çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bunun da devamında 20 yataklı serviste hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu, yani toplam takip edilen 19 hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak civar hastanelerin yoğun bakımlarında tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum yaralılarımız acil şifa diliyorum."

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca, 3 hastanın Şehit Kamil Hastanesinde, 1 hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1 hastanın Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Özel Sevgi Hastanesinde, 2 hastanın Özel Anka Hastanesinde, 2 kişinin Özel NCR Hastanesinde, 1 hastanın Özel Medikalpark Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Life Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Hastanesinde, 3 hastanın da kendi talepleri olmak üzere 14 hastanın tedavilerinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü ifade etti.

Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:40
Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
Gaziantep'teki 9 kişinin öldüğü hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın anlarında yaşanan panik cep telefonu ile görüntülendi.


Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

  • "Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik, ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.
  • Olayla ilgili inceleme hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk, soruşturma başlamış oldu. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Rabbim memleketimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun."
Abone Ol Google News
Maç başladı

Maç başladı

Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.
Trabzonspor geriden geldi

Trabzonspor geriden geldi

Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u mağlup etti.
Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

Koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören.

​Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını video-konferansla gerçekleştiriyor.

Binlerce kuş bir araya geldi

Binlerce kuş bir araya geldi

​Sığırcık kuşlarından görsel şölen.

Kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterebilecek.
Diyarbakır anneleri eylemlerini sokağa çıkma yasağında otelde sürdürüyor
Gündem

Diyarbakır anneleri eylemlerini sokağa çıkma yasağında otelde sürdürüyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, 475’inci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.
Ege Üniversitesi'ndeki 'taciz' iddiaları yargıya taşındı
Gündem

Ege Üniversitesi'ndeki 'taciz' iddiaları yargıya taşındı

İzmir'de, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören 10 kız öğrenci, kendilerini taciz ettiği iddiasıyla Prof. Dr. Z.E.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk açıklama: Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi
Gündem

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk açıklama: Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Burada açıklama yapan Bakan Koca, "Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak başlatıldı. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır." dedi. Bakan Gül ise patlamayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini belirterek, "İki savcı tüm süreci yakından soruşturmak için görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.