Sağlık Bakanlığı açıkladı: ​Aşılı öğrenciye karantina yok ​

Soru: Aynı sınıfta öğrenciler arasında 10 gün içinde iki vaka çıktığında yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci aşılıysa izolasyona alınır mı?

Cevap: En az iki doz aşılı, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonraki dönemde en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, yakın temaslı olmaları durumunda koruyucu önlemlere uyarak kendi semptomlarını da takip ederek yüz yüze eğitime devam edebilirler. Semptom varsa ortaya çıktığı gün, gelişmemesi durumunda temasın 5’inci günü PCR yaptırırlar.

5. GÜN NEGATİFSE EĞİTİME DEVAM EDER

Soru: Bir sınıf, 10 gün içinde iki öğrencinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınmıştır. Temasın 5’inci gününde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu (örneğin 20 kişiden 10’u) pozitif çıkmıştır. Bu durumda ne yapılmalıdır?

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Cevap: Karantinaya alınan sınıftaki 5’inci gün yapılan PCR testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer negatif öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için yüz yüze eğitime devam eder.

AİLEDE POZİTİF VARSA 2. VAKA KABUL EDİLİR

Soru: Bir sınıfta öğrenciler arasında ilk vaka çıktıktan sonra 10 gün içinde başka bir öğrencinin ve ailesinin pozitif çıktığı tespit ediliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Cevap: Öğrenci hastalığı evden de sınıftan da almış olabilir. İki durum ayrılamayacağı için çocuğun PCR testinin pozitif çıktığı günden itibaren sınıf karantinaya alınır.

İKİZLER TEK VAKA

Soru: Bir sınıfta öğrenciler arasında ikiz kardeşler pozitif çıkıyor. İkiz kardeşler tek vaka olarak mı kabul edilmelidir?

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Cevap: İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.

Soru: 10 gün içinde olmayan ancak aynı sınıfın içerisinde süreklilik arz edecek şekilde PCR pozitiflikleri olması durumunda sınıf karantinaya alınacak mı?

Cevap: Bu durumda ev ya da okul dışı yakın çevre teması düşünülür, sınıf karantinaya alınmaz. Sınıfın karantinaya alınması için öğrenciler arasında 10 gün içinde 2 veya üzerinde Kovid-19 vakası saptanması gerekir.

ÖĞRETMEN POZİTİFSE 2. VAKA KABUL EDİLMEZ

Soru: Bir Kovid vakasının tespit edildiği sınıfta ders veren ve okul dışında riskli teması olmadığını belirten branş öğretmeninin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket edilmelidir?

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Cevap: Öğretmenin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, kurallara uygunsa ikinci vaka olarak kabul edilmez. Okuldaki öğretmenlerin temas durumu iyi değerlendirilmelidir.

Soru: Ailedeki Kovid vakası varsa öğrenci ne yapmalıdır?

Cevap: Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.

SERVİSTE BİRİ POZİTİFSE HEPSİ KARANTİNAYA

Soru: Pozitif öğretmenin maske kullanımı uygun değilse girdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Cevap: Öğretmenin maskesiz girdiği sınıflarda 10 gün içinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

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Soru: Öğrenci servislerinde 10 günde birden fazla öğrencide PCR pozitifliği saptanması durumunda, pozitif öğrencilerin sınıfları karantinaya alınacak mı?

Cevap: Tüm servisteki öğrenciler, şoför ve serviste görevli personel karantinaya alınır. Bu öğrencilerin sınıflarında 10 gün içinde ikinci vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Soru: Öğretmenler odasında eş zamanlı iki öğretmen pozitif çıkarsa ne yapılır?

Cevap: Aşı durumlarına göre genel kurallar uygulanır.

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