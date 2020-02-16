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DÜZCE

Sağlık durakta hayat buldu

Düzce il merkezinde bazı noktalarda sağlıklı hayat otobüs durakları oluşturularak, duraklara sağlıkla ilgili bilgiler asıldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Durakta sağlıklı hayat merkezimizle ilgili bilgilendirmede bulunduk” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce'deki Sağlıklı hayat durağı
Düzce'deki Sağlıklı hayat durağı

Düzce’de halkın sağlığını korumak, sağlık okur yazarlığını arttırmak, kanser, obezite, sağlıklı beslenme ve bağımlılık gibi konular üzerine sağlıklı hayat durakları oluşturuldu. Sağlık İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi işbirliği ile il merkezinde belirlenen Akçakoca, Kalıcı Konutlar, Kızılay Işıkları, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arkasındaki otobüs duraklarına afişler asıldı.

Yasin Yılmaz

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Sağlıklı hayat durağı vatandaşımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için planladığımız bir çalışma. 4 noktada planladık. İl merkezimizde bir sağlıklı hayat merkezi açtık. Bir tane de kalıcı konutlarda sağlıklı hayat merkezimiz var. Burada hastalanmadan önce hastaneden önce vatandaşımızın sağlık merkezlerinden ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hizmet veriyoruz. Hem onları tanıtmak hem de halkımıza farkındalık oluşturmak için Düzce ilimizde yoğun olan 4 durağımızı yaptık. Daha önce de Akçakoca’da da bir durağımızı sağlıklı hayat durağı olarak yapmıştık” dedi.

Bölümlerin randevu ile çalıştıklarına değinen Yılmaz, “Sağlıklı Hayat Polikliniğimizin içerisinde sigara bırakma polikliniğimiz, diyetisyenimiz, sağlıklı yaşam açısından obezite ile mücadele birimimiz, psikolojik danışmanlık olsun, çocuk gelişimi olsun birçok bölümümüz var. Vatandaşlarımız buradan hizmet alabilirler. Bu farkındalığı oluşturmak için de bize destek veren valiliğimiz ve belediyemize teşekkür ederiz. Sağlık durağımız şu an için sağlıklı hayat merkezimizle ilgili bilgilendirmede bulunuyor. İlerleyen dönemde ihtiyaçlarımıza göre ve planlamalarımıza göre duraklarda değişiklikler yapılacak” diye konuştu.

HASTALIĞA DEĞİL SAĞLIĞA YATIRIM

Türkiye’de birkaç ilde sağlıklı hayat durakları olduğunu dile getiren Düzce Halk Sağlığı Başkanı Uzman Doktor Ökkeş Keten ise, “Daha önce birkaç ilde sağlıklı hayat durakları oluşturuldu. Fakat o şehirlerde birer tane yapıldı. Merkezde 3 tane, Akçakoca ilçemizde de 1 tane olmak üzere Düzce’de toplamda 4 durağımız bulunuyor. Vatandaşlardan gelen tepkiler gayet olumlu yönde. Vatandaşlar bunları gördükçe, okudukça iletişim bilgilerinden bizlere ulaşıyorlar. Sağlıklı Hayat Merkezi›ni arayarak danışıyorlar ve hizmet almaya devam ediyorlar. Biz her zaman Sağlıklı Hayat Merkezleri için şunu diyoruz; Sağlıklı Hayat Merkezleri hastalığa değil, sağlığa yatırım şeklindedir’ diyoruz. İnsanlar hasta olmadan önce yaşam kültürünü kazandıkları birer merkez olarak hizmet veriyorlar” ifadelerini kulandı.

‘GÜZEL OLMUŞ, CANIMIZ SIKILMIYOR’

  • Otobüs duraklarının oluşturulmasının ardından sağlık ile ilgili güzel bilgiler aldıklarını dile getiren yolculardan Şahin Tok, bu hizmetin verilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Tok, “Duraklar çok güzel bir çalışma olmuş. Beklerken canımız da sıkılmıyor. Sağlık konusunda bilgilendirme için çok güzel düşünmüşler. Buradaki bilgiler işime yaradı. Ben sosyal medya yolu ile grup kurduğum arkadaşlarıma da bu duraktaki yazıları atıyorum. Onları da bilgilendiriyorum” şeklinde görüş belirtti.
  • Sağlıklı hayat duraklarının talebe göre Düzce’de arttırılması planlanıyor.

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