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Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmeni yakaladı

21:2216/03/2025, Pazar
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3'ü çocuk, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#İzmir
#Menderes
#düzensiz göçmen

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