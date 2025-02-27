Yedi ilde 8 organize suç örgütü çökertildi: 63 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (2), Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S.Y. ve B.A.’nın elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt), Diyarbakır’da A.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da S.Ö.’nün elebaşılığını yaptığı, İzmir’de A.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de O.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Tekirdağ’da C.Ü.’nün elebaşılığını yaptığı, Gaziantep’te F.D.’nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik son iki hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 63 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 48’i tutuklandı. 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kg toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildi.











