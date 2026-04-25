Sahte ev ilanıyla 1 milyon liralık vurgun: Altın numarası tutmadı yakalandılar

00:3825/04/2026, Cumartesi
IHA
Dolandırıcılık parasıyla alınan altınlara el konuldu.
Isparta’da sosyal medya üzerinden satılık ev ilanıyla 1 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler, parayı altına çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla Mersin’de yakalanan 2 şüphelinin, dolandırılan parayla 140 gram 24 ayar altın aldığı tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta’da sosyal medya üzerinden 1 milyon TL dolandırdıkları vatandaşın parasıyla altın alan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre sosyal medyada gördüğü satılık ev ilanı için ilan sahibiyle iletişime geçen müşteki, şüpheli şahsın yönlendirmesiyle il merkezindeki bir mahallede evi inceledikten sonra verilen hesaba 1 milyon TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın başvurusu üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın hesabına gelen 996 bin 800 TL’nin Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu hesabına aktarıldığı ve bu para ile 140 gram 24 ayar altın alındığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması ve suçtan elde edilen altınlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs Mersin’de tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı ikinci bir şüpheli de belirlenerek gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



