Gündem Sahte içkiden yirminci ölüm
OSMANİYE

Sahte içkiden yirminci ölüm

Metil alkol kabusu Osmaniye’de. 23 yaşında bir genç daha sahte içkiden öldü. Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de sahte içkiden can verenlerin sayısı 20’ye çıkarken, Adana’daki imalathanelere baskın düzenlendi. 5,5 tona yakın sahte rakı piyasaya sürülmeden imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayatını kaybeden Ö.F.D.
Hayatını kaybeden Ö.F.D.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Osmaniye Kadirli’ye bağlı Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D. (23) pazartesi günü alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi’ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlenen Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Kadirli’ye bağlı Değirmendere köyünde yaşayan N.A. (36) da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9’unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır içkiler imha edilirken depo mühürlendi.

DEPOLAR BASILDI

Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 20’ye çıktı. Son 21 günde Adana’da metil alkol zehirlenmesiyle 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen polis, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde kaçak içki imalatı yapılan bir depoya baskın düzenledi. Piyasaya sürülmek üzere 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında.

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