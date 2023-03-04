Sahte siteyle 5 milyonluk vurgun

Eskişehir merkezli operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir’in yanı sıra İzmir, İstanbul ve Sakarya’da kurdukları internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin 75 şehirde toplam bin 288 kişiyi internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak dolandırdığı belirlendi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya’da 6’sı kadın 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ajanda, telefon, bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve SIM kart ele geçirildi.
50 FARKLI İNTERNET SİTESİ KURMUŞLAR
Yapılan incelemede araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelere yakın isimlerle 50 farklı internet sitesi kurduğu, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu siteler üzerinden farklı numaralar kullanarak ilanlar verdikleri, numara ve site üzerinden arayanlara sigorta yapacaklarını belirterek hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin 50 site üzerinden bin 288 kişiyi ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 milyon 22 bin dolandırdıkları anlaşıldı.
22’Sİ TUTUKLANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 24 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 22’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu tür dolandırıcılıklara karşı, araç sigortası yaptırmak isteyenlerin güvenilir siteleri tercih etmeleri tavsiye edilerek, “Vatandaşlarımızın internet siteleri üzerinden araç sigortalarını yaptırmaları halinde, bilinen doğruluğu kanıtlanmış siteler ve şirketler üzerinden işlem yapmaları, güvensiz sitelerden yapılacak poliçelere inanmamaları, poliçelerini mutlaka E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önemlidir” denildi.