Sahte siteyle 5 milyonluk vurgun

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir’in yanı sıra İzmir, İstanbul ve Sakarya’da kurdukları internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin 75 şehirde toplam bin 288 kişiyi internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak dolandırdığı belirlendi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya’da 6’sı kadın 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ajanda, telefon, bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve SIM kart ele geçirildi.

Yapılan incelemede araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelere yakın isimlerle 50 farklı internet sitesi kurduğu, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu siteler üzerinden farklı numaralar kullanarak ilanlar verdikleri, numara ve site üzerinden arayanlara sigorta yapacaklarını belirterek hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin 50 site üzerinden bin 288 kişiyi ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 milyon 22 bin dolandırdıkları anlaşıldı.