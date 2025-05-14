Şaibe iddianamesi bu hafta mahkemede

CHP’nin şaibelere konu olan 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada sona yaklaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında şimdiye dek 123 kişinin ifadesi alındı. Bunların 9'u milletvekili olurken, 40 kişi tanık, kalanlar ise şüpheli sıfatıyla adli işlemlere tabi tutuldu. Şaibeli kurultaya ilişkin soruşturmada gizli tanık ifadesi ise bulunmuyor.





BU HAFTA TAMAMLANIYOR

Yeni Şafak’ın adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ifade alma işlemlerinde sona gelindi. Başsavcılık tarafından hazırlıkları sürdürülen iddianamenin, bu hafta içinde tamamlanarak mahkemeye sunulması bekleniyor. Kurultayda yaşanan olaylara dair tanık anlatımları, MASAK verileri ve kamera kayıtları iddianameye girecek ana deliller arasında yer alıyor.





HESAPLARDA HAREKETLİLİK SAPTANDI

Soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyen MASAK raporlarında ise kritik ayrıntılar dikkat çekiyor. Rapora göre, kurultay öncesinde bazı büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı iştiraklerin hesaplarında olağan dışı para hareketleri tespit edildi. Söz konusu hesaplara yüklü miktarda giriş ve çıkışlar yapıldığı, bu işlemlerin zamanlamasının kurultay süreciyle örtüştüğü kaydedildi.





FEZLEKE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Başsavcılık, kurultayda bir kısım delegelere menfaat temin edildiği ve usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine ise ifadesi alınan vekiller dışında Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayırdı. Milletvekilleri hakkındaki soruşturmanın, "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" suçlaması kapsamında Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüleceği öğrenildi.





SİYASİ TARİHTE ÖRNEĞİ AZ

Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında açılacak dava, Türk siyasi tarihinde örneğine az rastlanır bir seçim usulsüzlüğü dosyası olarak değerlendiriliyor. Başsavcılığın kısa sürede davayı açması beklenirken, fezlekelerin Meclis gündemine gelmesiyle siyasi etkileri de geniş bir yankı uyandıracak.



