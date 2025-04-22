Kara kutuya ‘şaibe’ sorgusu

CHP PM Üyesi Ozan Işık

: İBB’ye ait market kartı olup olmadığını bilmediğim gibi, ben böyle bir kartın dağıtıldığını görmedim, duymadım. Kurultayda aday olmam nedeniyle parti delegelerine kendimi tanıtıp oy istedim, kimseye herhangi para ve menfaat temin etmedim. Kardeşim, İBB Kariyer Bürosuna internet üzerinden iş başvurusu yaptı. Gerekli sınav ve mülakatlara girdi. Başarılı oldu ve İBB’ye bağlı İGDAŞ’ta makine mühendisi olarak işe başladı. Bu konunun benim referans olmamla alakası yoktur.