Kara kutuya ‘şaibe’ sorgusu

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayda en çok tartışılan konulardan biri Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık sır küpü olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün saf değiştirmesiydi. Şaibe soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrılan Kütükçü, “Kılıçdaroğlu’nun günlük programlarını Özel ve İmamoğlu’na ilettiği” iddiasını kabul etmedi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri alınıyor. İfade veren CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri ve üst düzey parti yöneticilerinin tümü oy karşılığı delegelere para, hediye ve market kartı dağıtıldığı, delege yakınlarının işe yerleştirildiği iddialarını ortak ağızdan yalanladı. Böyle bir şey “görmediklerini, duymadıklarını” savundu.
KİMSEDEN PARA ALMADIM
YENİ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILACAK
Soruşturmanın seyrini MASAK kayıtları, dijital deliller ve tanık ifadeleri belirleyecek. Başsavcılık, delil değerlendirme sürecinin ardından yeni isimlerin ifadeye çağrılabileceğini, çelişkili ifadeler ve tespit edilen mali hareketliliğin detaylı olarak inceleneceğini bildirdi. Rüşvet, menfaat temini ve usulsüz atama iddiaları titizlikle araştırılıyor.
Sır küpüne şaibe sorgusu
Soruşturma kapsamında, şaibeli kurultayda saf değiştirip yeni yönetimin tarafında yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sır küpü” özel kalem müdürü Şükran Kütükçü de ifade verdi. Resmi geliri dışında herhangi geliri olmadığını öne süren Kütükçü, Halk TV'nin sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu tarafından finanse edilerek Londra'ya geziye götürüldüğü iddiasını yalanladı. Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olduğu dönem Kılıçdaroğlu'nun özel programlarını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bildirdiği iddiasını reddetti: “O dönem içerisinde kesinlikle onun günlük programlarını ve ziyaretçilerini dışarıda hiç kimseye bildirmedim. Özel veya İmamoğlu lehine özel bir faaliyet içinde bulunmadım.”