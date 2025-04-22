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Kara kutuya ‘şaibe’ sorgusu

Kara kutuya ‘şaibe’ sorgusu

Oğuzhan Ürüşan
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel - Şükran Kütükçü
Özgür Özel - Şükran Kütükçü

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayda en çok tartışılan konulardan biri Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık sır küpü olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün saf değiştirmesiydi. Şaibe soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrılan Kütükçü, “Kılıçdaroğlu’nun günlük programlarını Özel ve İmamoğlu’na ilettiği” iddiasını kabul etmedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri alınıyor. İfade veren CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri ve üst düzey parti yöneticilerinin tümü oy karşılığı delegelere para, hediye ve market kartı dağıtıldığı, delege yakınlarının işe yerleştirildiği iddialarını ortak ağızdan yalanladı. Böyle bir şey “görmediklerini, duymadıklarını” savundu.


CHP PM Üyesi Baki Aydöner:
Ne İlyas Şahin ne de başkalarıyla market kartları konularında görüşme gerçekleştirmedim. Hakkımda MASAK kayıtlarında yer aldığı söylenen taşınmazlar, tamamen aile ve kişisel birikimle edinilmiş cüzi yatırımlardır. Ben çanta ile para taşımadım. Kimseye para vermedim. Delegelere parasal bir teklifte bulunmadım. Telefon veya tablet şeklinde hediye dağıtımı yapmadım, yapıldığını da görmedim ve duymadım.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice
: İddia edildiği gibi kurultay sürecinde, öncesinde ve sonrasında delegelere herhangi bir menfaat sağlandığını duymadım, görmedim. Delegelerden hiçbirine Özgür Özel'in desteklemeleri amacıyla para dağıtmadım, para dağıtılması olayını da duymadım.

CHP PM Üyesi Ozan Işık
: İBB’ye ait market kartı olup olmadığını bilmediğim gibi, ben böyle bir kartın dağıtıldığını görmedim, duymadım. Kurultayda aday olmam nedeniyle parti delegelerine kendimi tanıtıp oy istedim, kimseye herhangi para ve menfaat temin etmedim. Kardeşim, İBB Kariyer Bürosuna internet üzerinden iş başvurusu yaptı. Gerekli sınav ve mülakatlara girdi. Başarılı oldu ve İBB’ye bağlı İGDAŞ’ta makine mühendisi olarak işe başladı. Bu konunun benim referans olmamla alakası yoktur.

KİMSEDEN PARA ALMADIM

CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat
: 13 yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını gönüllü olarak yürüttüm. Ancak gelişen siyasi olaylar sonucunda partide değişim olması gerektiğini düşünmeye başladım. Yeni genel başkan adayı Özgür Özel lehine fikir beyan ettim. Yorumlar ve fikir beyanlarımın karşılığında İmamoğlu ve Özel'in bulunduğu ekip veya bir başkasında herhangi para veya menfaat temin etmedim. Bana bu mahiyette teklif de yapılmadı.

YENİ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILACAK

Soruşturmanın seyrini MASAK kayıtları, dijital deliller ve tanık ifadeleri belirleyecek. Başsavcılık, delil değerlendirme sürecinin ardından yeni isimlerin ifadeye çağrılabileceğini, çelişkili ifadeler ve tespit edilen mali hareketliliğin detaylı olarak inceleneceğini bildirdi. Rüşvet, menfaat temini ve usulsüz atama iddiaları titizlikle araştırılıyor.


Sır küpüne şaibe sorgusu

Soruşturma kapsamında, şaibeli kurultayda saf değiştirip yeni yönetimin tarafında yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sır küpü” özel kalem müdürü Şükran Kütükçü de ifade verdi. Resmi geliri dışında herhangi geliri olmadığını öne süren Kütükçü, Halk TV'nin sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu tarafından finanse edilerek Londra'ya geziye götürüldüğü iddiasını yalanladı. Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olduğu dönem Kılıçdaroğlu'nun özel programlarını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bildirdiği iddiasını reddetti: “O dönem içerisinde kesinlikle onun günlük programlarını ve ziyaretçilerini dışarıda hiç kimseye bildirmedim. Özel veya İmamoğlu lehine özel bir faaliyet içinde bulunmadım.”


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