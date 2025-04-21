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'Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu' şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

'Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu' şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

09:4721/04/2025, Pazartesi
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Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olarak biliniyor.
Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olarak biliniyor.

CHP’deki "şaibeli kurultay" soruşturmasında tanık beyanlarının ardından, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP'nin kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit savcısı Mehmet Selim Kiraz hakkında tepki çeken ifadeler kullanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı.


Gövde gösterisi yapmıştı


Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Kütükçü'nün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olan Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Şükran Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran ekibi Kılıçdaroğlu'nun makam odasında ağırlayarak gövde gösterisinde bulunmuştu.


Aralarında o dönem CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif ismin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Şükran Kütükçü, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısının ardından Özel Kalem Müdürü Kütükçü'nün Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile aralarının iyi olduğu, Kütükçü'nün 'değişim' yanlılarını üstü kapalı desteklediği belirtilmişti.


İrtibatlarını kabul etmedi


Sabah'ta yer alan habere göre Kütükçü ifadesinde, dosyada kendisi hakkında beyan veren iki tanığın ifadelerini kabul etmediğini, Avukat Çağlar Çağlayan'ı ise genel merkez avukatı olması sebebiyle tanıdığını söyledi. Avukat Çağlayan'la birlikte plan yapmadıklarını öne süren Kütükçü, MASAK raporunda yer alan tespitlerin kendi mal varlığı olduğunu kaydetti.




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