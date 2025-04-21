CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına Binali Yıldırım'dan tekzip: 4 yıldır tek bir delil ve emare mevcut olmadı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, kendisi ve oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili iddialarını avukatı aracılığıyla tekzip etti. Tekzip metninde "Eğer elinizde herhangi bir somut bilgi ve belge yoksa böylesi gerçek dışı, asılsız, mesnetsiz iddialara aracı olmanız, 100. yılını kutlamış köklü bir parti olan CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla konumunuza yakışmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
CHP Genel Başkanı Özel'in, 15 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik iddiaları, Binali Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök aracılığıyla tekzip edildi.
Gök, daha önce de ortaya atılan gerçek dışı, mesnetsiz iddialara karşı savcılık şikayeti yapıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:
Gök, "CHP Genel Başkanı sıfatıyla elinizde aksi yönde somut bir bilgi, belge varsa; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız savcılarının zaten görevi başında olduğunu da hatırlatarak savcı aramanıza lüzum olmaksızın yukarıda bahsi geçen dosyaya dahi tüm delillerinizi sunabileceğinizi ihtaren rica ederiz." ifadelerini kullandı.
Tekzip metni
Tekzip metninde Özel'in ifadelerine yer verilerek, konuşmanın gerçek dışı ve manipülatif söylemler olduğu belirtildi.
Tekzipte, "Eğer elinizde herhangi bir somut bilgi ve belge yoksa böylesi gerçek dışı, asılsız, mesnetsiz iddialara aracı olmanız, 100. yılını kutlamış köklü bir parti olan CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla konumunuza yakışmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Asıl maksadın, gerçekten bir suç işlenip işlenmediğinden ziyade, hakikat dışı, yalan bilgilerle kitlelerin algılarını yönetebilmek olduğunun gayet açık olduğu aktarılan tekzip metninde, şunlar kaydedildi: