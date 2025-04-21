CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına Binali Yıldırım'dan tekzip: 4 yıldır tek bir delil ve emare mevcut olmadı

"Müvekkillerimin Halil Falyalı'yı tanımadığını, Halil Falyalı adlı şahsın müvekkillerimle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmadığını belirterek iş bu isnatları kati bir dille yalanlamıştık. Şikayetimiz üzerinde tanzim edilen iddianame sonrası dosya İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/638 esas sırasında derdest olup, sanık hakkında yakalama kararı da çıkmıştır. Dosyaya yaklaşık 4 yıldır bu iddiaları destekleyebilecek delil kabilinden somut bir bilgi, belge vesaire verilememiştir. Müvekkillerimin, asılsız-mesnetsiz iddialara karşı yargı yoluna başvurmuş olması, Halil Falyalı'yı tanımadığını açıkça beyan etmesi, Halil Falyalı adlı şahsın dahi açıkça gazeteci Cüneyt Özdemir'e bağlanıp bu hususu teyit etmesi, ölümünden sonra ailesinin röportaj vererek müvekkillerimi tanımadıklarını beyan etmesi, müşteki sıfatıyla müdahil olduğumuz ceza dosyasında iddiaların aksine 4 yıldır tek bir delil ve emare mevcut olmamıştır."