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BİNGÖL

Şakalaşırken boğuldular

Bingöl’de Çapaktur Çayı’nın kenarında şakalaşırken, suya düşüp sürüklenerek hayatını kaybeden Hatun Barçağ ile Elif Yılmaz toprağa verildi. 17 yaşındaki kızların okul arkadaşları gözyaşı döktü. Öğrencilerden Eda Görhan “Herkes yıkıldı, kimse sınıfa girmek istemiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle yasa boğulan öğrenciler, Hatun Barçağ ve Elif Yılmaz’ın birlikte oturdukları sıralarına çiçekler bıraktı.
Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle yasa boğulan öğrenciler, Hatun Barçağ ve Elif Yılmaz’ın birlikte oturdukları sıralarına çiçekler bıraktı.

Çapakçur Çayı’nda şakalaşırken akıntıya kapılıp hayatını kaybeden iki genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Liseli gençlerin öğretmen ve arkadaşları hüzne boğulurken, okulda ise dün ders yapılmadı.

Bingöl’de suda şakalaşırken Çapakçur Çayı’na düşerek boğulan iki gencin naaşları yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybeden Hatun Barçağ (17) merkez Sancak beldesine bağlı Güngören köyünde, Elif Yılmaz (17) da Karlıova ilçesinin Bağlıisa köyü Çatak mezrasında toprağa verildi.

İki gencin okul arkadaşları da yasa boğuldu. Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, arkadaşları için gözyaşı döktü.

SIRALARINA ÇİÇEK BIRAKTILAR

Dün ders yapılmayan okulda gençlerin sınıfında oturdukları sıraya fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı. Okulun rehber öğretmeni Onur Topçu, “İki öğrencimiz de pırıl pırıl, çok saygılı, çok çalışkandı. Yaşanan bu acı durum bizi derinden üzdü. Sözün bittiği yerdeyiz” derken, yakın arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencilerden Eda Görhan ise “Herkes yıkıldı, kimse sınıfa girmek istemiyor” şeklinde konuştu.

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