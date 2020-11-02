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Gündem Sakaryada aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu
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Sakarya haber: Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu

Sakarya'da aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.’yi, ayaklarından vurdu. Ferdi B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'daki olay, Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Süleyman Binek Caddesi’ndeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi.

Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.’yi ayaklarından vurdu. Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ferdi B.’yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

DHA

Ferdi B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sitede oturan Salih Binek, aidat artışı nedeniyle sitede sık sık tartışmaların yaşandığını belirterek, “160 TL’den 210 TL’ye çıktı fiyat. Bu şirket yönetimle bir oldu, zam yaptı" dedi.

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