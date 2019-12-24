Salmayın yine öldürürüm

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç, 3 Aralık’taki korkunç cinayetten 20 gün sonra hakim karşısına çıktı. “Canavarca hisle kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Akli dengesinin yerinde olmadığını savunan Arduç, kendini acındırarak tedavi olmak istediğini söyledi.

PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Küçükken çocuk yuvasından kaçtığını anlatan katil, “İki kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlardan nefret ettim. İnsanlara her kötülüğü yapmaya karar verdim. ‘Bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak, önüme kim gelirse öldüreceğim’ dedim. Akli dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü. Kendime laf geçiremiyorum. Polise verdiğim ifadem doğrudur. Çift kişiliğe sahibim. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor” dedi.

KAÇACAĞIMI SÖYLEDİM

Akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden katilin, bunu söyleyebilmesi tuhaf karşılandı. Kendini öldürmemek için gece yatarken bıçağı sakladığını iddia eden cani, şöyle konuştu: “Allah’tan ve Peygamber’den korkmadığımı söyledim. Akli dengem yerinde olsa bunu demem. Açığa çıkmak için görüştüğüm psikoloğa kaçacağımı söyledim. Sırf açığa çıkabilmek için her şeye sabrettim. Beni çıkarmayın,

ben çıkınca yine öldürürüm. Bırakırsanız yine suç işleyeceğim. O yüzden beni tedavi ettirin.”

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20 OCAK’A ERTELENDİ

Ceren’in babası Yılmaz Özdemir “Sanığın aklı dengesi yerinde. En ağır cezayı almasını istiyorum” derken, anne Güfer Özdemir ise “Ceren benim kızımdı, şimdi tüm Türkiye’nin” diye konuştu. Olay anını anlatan abla Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün “Bıçaklandım abla” olduğunu söyledi. Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti Arduç’un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine karar vererek duruşmayı 20 Ocak 2020’ye erteledi.

Ordu’ya akın ettiler

Mahkeme önünde kadın cinayetlerine tepki gösterildi.

Türkiye’nin farklı illerinden Ordu’ya gelen kadın platformu üyeleri, mahkeme öncesi adliye önünde toplanıp çeşitli sloganlar atarak, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Duruşmaya Ceren Özdemir’in ailesi ve akrabaları, birçok ilden baro temsilcisi, kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri ve milletvekilleri katıldı. Duruşma sonrası sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu, normal bir insan zekasına sahip olduğunu düşündüğünü kaydeden Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, “Cezai ehliyetinin olmadığı yönünde bir rapor gelirse buna ilişkin itirazımızı sürdüreceğiz” dedi.