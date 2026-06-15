Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Salona alınacaklara kim karar verecek?

Salona alınacaklara kim karar verecek?

04:0015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Özel-Kılıçdaroğlu restleşmesinin gölgesinde TBMM'den gelen 'ziyaretçi' uyarısı, yarınki grup toplantısı öncesi meclis koridorlarını hareketlendirdi.

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın imzasının yer aldığı yazıda, grup toplantı salonlarına yalnızca siyasi parti grup yöneticileri tarafından Meclis Başkanlığı'na bildirilen ve 'Grup Toplantısı Giriş Kartı' bulunan ziyaretçilerin alınacağı vurgulandı.

TALEP KİMDEN GELECEK

Bu durumda CHP grup toplantısına sadece CHP Grup Başkanlığı’nın onay verdiği isimler girebilecek. Ancak yarına kadar Özel ve ekibinin grup yönetiminden alınması halinde, geçen haftadan farklı olarak bu kez kapıya Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bildirileceği değerlendiriliyor.

YASAK SON ANDA BİLDİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta salı günü de Meclis Başkanlığı'nın son anda aldığı kararla CHP Grup Toplantısı ziyaretçisiz gerçekleştirilmişti. Yeni yazının, olası salon gerginliklerinin ve fiili güç gösterilerinin önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

KAPASİTELER HATIRLATILDI

Öte yandan CHP’nin grup toplantılarını yaptığı Büyük Grup Toplantı Salonu’nun kapasitesinin 630 kişi olduğu bildirildi. Bu sayıya 138 milletvekili ile koruma ve görevli personelden oluşan yaklaşık 50 kişinin dahil edilmesi halinde, salona en fazla yaklaşık 440 ziyaretçi alınabileceği ifade edildi. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun yazısında da salon kapasitelerinin fiziki koşullar ve güvenlik kriterleri dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.




#siyaset
#chp
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: TOKİ 20 bin konut açık satış kampanyası başlıyor! İşte şartlar ve ödeme planı