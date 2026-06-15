Salona alınacaklara kim karar verecek?

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın imzasının yer aldığı yazıda, grup toplantı salonlarına yalnızca siyasi parti grup yöneticileri tarafından Meclis Başkanlığı'na bildirilen ve 'Grup Toplantısı Giriş Kartı' bulunan ziyaretçilerin alınacağı vurgulandı.

TALEP KİMDEN GELECEK

Bu durumda CHP grup toplantısına sadece CHP Grup Başkanlığı’nın onay verdiği isimler girebilecek. Ancak yarına kadar Özel ve ekibinin grup yönetiminden alınması halinde, geçen haftadan farklı olarak bu kez kapıya Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bildirileceği değerlendiriliyor.

YASAK SON ANDA BİLDİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta salı günü de Meclis Başkanlığı'nın son anda aldığı kararla CHP Grup Toplantısı ziyaretçisiz gerçekleştirilmişti. Yeni yazının, olası salon gerginliklerinin ve fiili güç gösterilerinin önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

KAPASİTELER HATIRLATILDI

Öte yandan CHP’nin grup toplantılarını yaptığı Büyük Grup Toplantı Salonu’nun kapasitesinin 630 kişi olduğu bildirildi. Bu sayıya 138 milletvekili ile koruma ve görevli personelden oluşan yaklaşık 50 kişinin dahil edilmesi halinde, salona en fazla yaklaşık 440 ziyaretçi alınabileceği ifade edildi. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun yazısında da salon kapasitelerinin fiziki koşullar ve güvenlik kriterleri dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.











