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Samsun'da kaçak kazı için keşif yapan yedi şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da kaçak kazı için keşif yapan yedi şüpheli gözaltına alındı

22:0113/07/2025, Pazar
AA
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Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

Samsun'un Ladik ilçesi Gürün Mahallesi'nde sit alanı olan kaya mezarları bölgesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılarla birlikte define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Gürün Mahallesi Deliktaş mevkisine giden Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A, R.D, M.Y, S.K, İ.H.K, D.A. ve F.M'yi sit alanı olan kaya mezarları bölgesinde keşif yaparken yakaladı.

Zanlıların yanlarında define aramada kullanılan malzemeler de ele geçirildi.


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