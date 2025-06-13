Ardahan'da bomba paniği: İşçiler kazı sırasında buldu

Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınında bulunan bir inşaatta yürütülen doğal gaz çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında el bombasına rastladı. Durumun fark edilmesi üzerine kazı durduruldu ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti.