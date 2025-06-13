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Ardahan'da bomba paniği: İşçiler kazı sırasında buldu

Ardahan'da bomba paniği: İşçiler kazı sırasında buldu

00:4513/06/2025, Friday
IHA
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Mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ardahan'da doğal gaz çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında el bombasına rastladı. Paniğe neden olan olay sonrasında kazı durduruldu ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti.

Ardahan'da bir inşaatın doğal gaz hattı kazısı sırasında işçilerin bulduğu el bombası paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Ekipler alarma geçti

Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınında bulunan bir inşaatta yürütülen doğal gaz çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında el bombasına rastladı. Durumun fark edilmesi üzerine kazı durduruldu ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti.

Mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.



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