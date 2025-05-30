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Ardahanlı öğretmen okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözdü

Ardahanlı öğretmen okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözdü

23:3430/05/2025, Cuma
IHA
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Okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözdü.
Okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözdü.

Ardahan'da okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözen beden öğretmeni, veliler ve öğrencileri tarafından büyük alkış aldı.

Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, son ders günü olması dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlenerek İstiklal Marşı okundu. Bu esnada göndere çekilen Türk bayrağı direğe dolandı.

Bunu fark eden Beden Eğitim Öğretmeni Soner Herdemgil, hiç tereddüt etmeden direğe tırmanarak dolanan bayrağı çözdü. Öğrencilerine de örnek olan bu davranış hocalar, veliler ve öğrencileri tarafından büyük alkış aldı.



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