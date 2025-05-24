Ardahan'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Meteorolojinin uyarısının ardından Ardahan'da dün itibari ile yağış etkili oluyor. Son olarak Ardahan il merkezine bağlı Yalnızçam köyü çevresinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi.