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Ardahan'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Ardahan'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

00:4624/05/2025, Cumartesi
IHA
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Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi.
Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi.

Ardahan'da sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı yollar beyaza büründü.

Ardahan'da etkili olan sağanak yağış, yerini şiddetli doluya bıraktı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Ardahan'da dün itibari ile yağış etkili oluyor. Son olarak Ardahan il merkezine bağlı Yalnızçam köyü çevresinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi.



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