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Yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna inip trafiği aksattı

Yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna inip trafiği aksattı

22:194/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
AA
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Doğada aç kalan yılkı atları karayoluna inerek otlamaya çalıştı.
Doğada aç kalan yılkı atları karayoluna inerek otlamaya çalıştı.

Ardahan'da doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'na geldi. Yolun Otogar Kavşağı'nda otlamaya çalışan atlar, trafiğin aksamasına neden oldu.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'na geldi.

Yolun Otogar Kavşağı'nda otlamaya çalışan atlar, trafiğin aksamasına neden oldu.

Bölgeden geçen bir vatandaş, olumsuzluğun yaşanmaması için atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Öte yandan, konuya ilişkin vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Bir süre bölgede otlayan atlar, daha sonra gözden kayboldu.



#Ardahan
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