Samsun haberleri: Polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu Samsun’da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce 10 metre yükseklikteki pencereden atlayınca hastanelik oldu. Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 10:55 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 10:55 İHA