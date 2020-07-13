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Gündem Samsunda polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı Hastanelik oldu
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Samsun haberleri: Polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu

Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu

Samsun’da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce 10 metre yükseklikteki pencereden atlayınca hastanelik oldu. Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Yaralanan G.K. hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan G.K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.’yi (34) yakalamak için kaldığı eve gitti. Polisin evin kapısını çalması üzerine paniğe kapılıp yakalanmamak için kaçmak isteyen G.K. yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan birinci katın penceresinden aşağı atladı.

Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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