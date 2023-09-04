Samsun’u sel bastı

Samsun'da önceki gece başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Kentte dün sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi. Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı çalışması yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü. Samsun-Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte meydana gelen su baskınının ardından sel sularının çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başladıklarını ve vatandaşın yanında olacaklarını söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise Canik'te metrekareye 125 kilogram, İlkadım'da ise 150 kilogram yağmur düştüğünü kaydetti.

10 dakikada sel!

Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti. İş yerinin sahibi Onur Yeşil, “10 dakika içerisinde her yer su altında kaldı” diye konuştu.

Uşak da zarar gördü

Uşak’ta şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde dün öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekipleri, suyu tahliye çalışması başlattı.







