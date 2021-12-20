Şanlıurfa'da bulundu: Piyasa değeri 2 milyon dolar

“Sivil mimarlık alanına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor”<br>Kaçak kazı sonucu ortaya çıkan alanın bir Roma villası olduğunu belirten Keser, “Bizim açımızdan buradaki önemli kısım, bölgenin sivil mimarlık alnına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor olması. Burada iki katlı bir villa söz konusu. Bir avluya sahip ve avlu etrafında odaların olması gerekiyor. Alt katta mutfak, salon, yemek odası ve diğer odalar, üst katta da yatak odası ve benzeri odaların olması gerekiyor. Yaşam, tamamen avlu etrafında dönüyor. Dışa açılan pencereleri yok. Işığı, güneşi ve suyu toplayıp bütün yaşam gereçlerini burada sağlıyorlar. Tabanda çok güzel bir mozaik var. İki Eros’un horoz tuttuğu ve horoz dövüşlerine hazırlık sahnesi betimlenmiş. Çok renkli bir mozaik. İncelediğimizde, mimarisi düzgün bir sütün görüyoruz. Hemen arkasında da su künkü görüyoruz. Bu su künklerinde temiz ve pis su giderleri ayrıca kullanılıyor. Çoğu zaman da dönemin ısıtma sistemine ilişkin veriler de veriyor. Ciddi bir araştırma yapılırsa alttan ısıtma sistemlerine buradan rastlayabiliriz” bilgisini verdi. Keser, bulunan kalıntıların bölgenin sivil yerleşimine ilişkin ilk bulgular olduğunu, bu sayede dönemin sivil yaşamına ilişkin bilgilerin bu Roma villasından alınabileceğini belirtti.