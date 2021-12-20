Şanlıurfa'da bulundu: Piyasa değeri 2 milyon dolar

Suriye'den yasa dışı olarak Türkiye’ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Suriye’den getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alıcı gibi, satışın yapıldığı adrese giden ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık dini yazılar ve semboller bulunan kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi. Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Osmaniye'de dün başlayan sağanak etkili oluyor. Bazı caddelerde biriken sular nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı.
Merkeze bağlı Köyyeri köyü yolundaki bir köprüde asfalt çöktü. Köprü duba ve şeritlerle kapatılarak araçların geçişine izin verilmedi.
Cevdetiye beldesindeki birçok tarım arazisi ise su altında kaldı.
Ekili alanlarda maddi hasar meydana gelirken, gölete dönen alanlar kuşlarla doldu.
Köprünün asfaltı çöktü: Yol ulaşıma kapandı
Osmaniye'de etkili olan sağanak, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Köyyeri yolundaki köprünün asfalt yolunda çökme meydana geldi, yol ulaşıma kapatıldı.
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Dünyanın en büyük bentonit (yaşayan toprak) yatağı Ordu - Fatsa arasında bulunuyor. <br>Maden Mühendisi Hamit Tecer, beyaz bentonitte Ünye’nin artık bir dünya merkezi haline geldiğini belirterek, “Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor. Dolayısıyla artık beyaz bentonit ile iş yapan bütün firmalar burayı biliyor ve burayla iş yapmak istiyor. İhracat açısından değerlendirecek olursak gün geçtikçe artan bir ivme var” dedi.
Bir tür volkanik kil olan ve içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği ile günümüzde de tavsiye edilen bentonit kili, vücuda sürülen çeşitli kozmetik ürünlerin yanı sıra ağız yoluyla da kullanılabiliyor.
Vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasında önemli bir rol oynayan ve Ünye-Fatsa arasında çıkartılan ve bölgede fındıktan sonra ihracatta önemli bir rol oynayan beyaz bentonit, Türkiye pazarının yanı sıra yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediliyor.
“Burası dünyanın en büyük bentonit yatağı olarak biliniyor, gün geçtikçe artan bir ivme var”Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, Ünye-Fatsa arasında çıkartılan bentonitin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.
Bentonit ile iş yapan tüm firmaların bu bölgeden haberdar olduklarını ifade eden Tecer, “Ünye artık beyaz bentonitin dünya merkezi oldu. Firma olarak sayarsak burada yabancı firmalarla birlikte yaklaşık 7-8 adet firma var. Kaynak burası, Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor.
Dolayısıyla artık beyaz bentonit ile iş yapan bütün firmalar burayı biliyor ve burayla iş yapmak istiyor. İhracat açısından değerlendirecek olursak gün geçtikçe artan bir ivme var.
Buradaki bütün fabrikaların kapasiteleri neredeyse dolu, Pazar ise halen artıyor. Sadece Avrupa ülkeleri değil, Afrika, Avusturalya, Amerika ve Japonya’da da pazar halen artıyor” diye konuştu.
Burada endüstriyel olarak ürettiğimiz ürünlerin en büyük pazarları örneğin seramik bentonitte Hindistan, ciddi anlamda ürün gidiyor. Avrupa’nın neredeyse tamamı kedi kumunda çok önemli yer alıyor.
Dünyada 15 milyon ton kedi kumu tüketildiğini var sayarsak ve buranın da yaklaşık 80 bin ton üretim yaptığını var sayarsak olayın ciddiyeti ortaya çıkıyor, yani pazarda daha çok pay var.
Kuzey Afrika ülkelerine çok ürün gönderiyoruz, Avusturalya ve Kolombiya’ya kadar gidiyor. Bizim ihracat yaptığımız ülkeler 40’tan fazla ancak Ünye ve Fatsa’daki tüm firmaları sayarsak ihracat yapılan ülke 70 civarında.
Kedi kumunun şuan kullanılmadığı ülke yok, Türkiye’de biz sektöre başladığımız zaman yıllık 2 bin tok tüketim vardı, şuanda 70 bin tona civarında” ifadelerine yer verdi.<br>
Tecer: Ticarette, buradan Çin tarafına ihracat yapmakta epey güçlükler oluşmaya başladı ama bunlarla mücadele ederken bir taraftan da sevindirici olan şey bu bölgemizin ürünün dünyaca tanınması ve bentonit ile iş yapan firmaların artık burayı pas geçerek iş yapmamaları sevindirici bir gelişme, buradaki ivmenin artacağını gösteriyor” şeklinde konuştu.
“Sağlık sektöründe üretim yapan tek firmayız” <br>Birçok faydası olduğu bilinen, kozmetikten kedi kumuna, yenilebilir bentonitten endüstriyel alana kadar çeşitli noktalarda üretim yaptıklarını belirten Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Hamit Tecer şunları söyledi:
“Burada 7-8 firma var ancak sağlık sektöründe ürün üreten tek firmayız. Biz artık ağırlığımızı biraz daha bu tarafa verdik çünkü endüstriyel olarak yaptığımız yatırım nerdeyse dolma noktasına geldi, buranın bütün her tarafını tesislerle donattık. Bu nedenle organize sanayi bölgesinde yer aldık ve oralarda bir tesis kurma planımız var.
\"Bentonit, dünyanın en eski tedavi metotlarından birisidir ve geleneksel tedavi yöntemleri içerisinde kesinlikle yer alması gereken bir tedavi metodudur. \"
\"Binlerce yıl öncesine gidildiği zaman İbn-i Sina’nın bile öğretilerinde kilden bahsedilmektedir. Bentonit, insan bağırsağını en iyi düzenleyen maddelerden bir tanesidir. O yüzden bentonitin sağlıkta herkesin çok önemsemesi lazım” diye konuştu.
“Binlerce yıl önce tedavilerde kullanılıyordu” <br>Korona virüs salgını sürecinde de sağlık sektörü için üretilen bentonite ilgi arttığını ifade eden Tecer, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu virüs mutasyona çok açık ve farklı dizilimleri var. Bu nedenle aşıların sürekli olarak yenilenmesi gerekiyor.
Bentonit kilinin geçmişte nasıl kullanıldığına bakmak lazım. Binlerce yıl evvel bir madde salgın hastalıkların önlenmesi ve zehirlenmenin önlenmesi için kullanılıyorsa, o madde doğru bir maddedir.<br>
Bentonit kilinin geçmişte nasıl kullanıldığına bakmak lazım. Binlerce yıl evvel bir madde salgın hastalıkların önlenmesi ve zehirlenmenin önlenmesi için kullanılıyorsa, o madde doğru bir maddedir.<br>
Yaşayan toprak olarak biliniyor: 70 ülke kapış kapış alıyor
Osmanlı Devleti döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılan ve yaygın hastalıklara karşı kullanılan beyaz bentonit kilinin, özellikle geçmiş zamanda çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanıldığı biliniyor. Bir tür volkanik kil olan ve içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği ile günümüzde de tavsiye edilen bentonit kili, vücuda sürülen çeşitli kozmetik ürünlerin yanı sıra ağız yoluyla da kullanılabiliyor.
Dünyanın en büyük bentonit yatağı Ordu - Fatsa arasında bulunuyor.
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Agora Ören Yeri ve tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın yakınlarında, araçların giremediği dar sokaklar arasında bulunan bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bir ay önce adrese operasyon düzenlemişti.
Tünel kazarak yerin yaklaşık 10 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi yakalanırken, baskının ardından polis ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yapmıştı. İncelemelerde, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, erken Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaik ve Roma villasının bazı kalıntıları tespit edildi.
Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen Roma villasında, ellerinde horoz olan iki Eros figürünün yer aldığı mozaiğin bir benzerinin daha bilimsel kazı çalışmalarıyla ortaya çıkması bekleniyor. Kaçak kazı sonrası gün yüzüne çıkan Roma villası hakkında konuşan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, “Bu alanda kamulaştırma yapılırsa ve üzerindeki tescilli olmayan niteliksiz yapılar yıkılırsa bilimsel arkeolojik kazılar yapılabilir ve villanın tamamı açığa çıkarılabilir. İlk aşamada alanın konservasyonunu yapacağız. Bu şekilde kalmasını sağlamak zorundayız. Daha sonra kaçak kazı çukurlarını dolduracağız. Hukuki süreç ve korumayla ilgili süreçlerimiz tamamlandığında ancak o zaman burada bilimsel kazılara başlayabiliriz” diye konuştu.
“Sivil mimarlık alanına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor”<br>Kaçak kazı sonucu ortaya çıkan alanın bir Roma villası olduğunu belirten Keser, “Bizim açımızdan buradaki önemli kısım, bölgenin sivil mimarlık alnına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor olması. Burada iki katlı bir villa söz konusu. Bir avluya sahip ve avlu etrafında odaların olması gerekiyor. Alt katta mutfak, salon, yemek odası ve diğer odalar, üst katta da yatak odası ve benzeri odaların olması gerekiyor. Yaşam, tamamen avlu etrafında dönüyor. Dışa açılan pencereleri yok. Işığı, güneşi ve suyu toplayıp bütün yaşam gereçlerini burada sağlıyorlar. Tabanda çok güzel bir mozaik var. İki Eros’un horoz tuttuğu ve horoz dövüşlerine hazırlık sahnesi betimlenmiş. Çok renkli bir mozaik. İncelediğimizde, mimarisi düzgün bir sütün görüyoruz. Hemen arkasında da su künkü görüyoruz. Bu su künklerinde temiz ve pis su giderleri ayrıca kullanılıyor. Çoğu zaman da dönemin ısıtma sistemine ilişkin veriler de veriyor. Ciddi bir araştırma yapılırsa alttan ısıtma sistemlerine buradan rastlayabiliriz” bilgisini verdi. Keser, bulunan kalıntıların bölgenin sivil yerleşimine ilişkin ilk bulgular olduğunu, bu sayede dönemin sivil yaşamına ilişkin bilgilerin bu Roma villasından alınabileceğini belirtti.
2. derece sit alanı oldu<br>Öte yandan, yaşamın günümüzde de devam ettiği bölge, Roma villası bulunmadan önce 3. derece arkeolojik sit alanıydı. Ancak kaçak kazılar sonucu alanın tespit edilmesiyle birlikte İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu, alanı 2. derece arkeolojik sit alanı ilan etti. \"
\"Kaçak kazı sırasında alana zarar verildiğini dile getiren Keser, “Yapının bir kısmını tepeden delip girmişler. Yetmemiş, tabanın da altına inmişler. Aslında bu tabanın altında o döneme ilişkin yeni bir yapı beklemiyoruz ama alt tabakada farklı bir iz de olabilir” sözlerine yer verdi.<br>
Su çıkarmak için kazmışlardı<br>Polis ekipleri, kaçak kazı olayıyla ilgili ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş.’yi ifadelerini almak üzere emniyete götürmüş, şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıkları sırada iş makinesinin belli seviyeden sonra ilerlemediğini fark ettiklerini, bunun üzerine kazma kürekle kuyuyu kazdıklarında kalıntıları bulduklarını söyledikleri öğrenilmişti.
Kaçak kazıdan villa çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde su çıkarmak için yapılan kaçak kazıdan tarihi villa çıktı. Gün yüzüne çıkan 2 bin yıllık mozaik ve Roma villası kalıntıları hakkında bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, “Bu alanda kamulaştırma yapılırsa ve üzerindeki tescilli olmayan niteliksiz yapılar yıkılırsa bilimsel arkeolojik kazılar yapılabilir ve villanın tamamı açığa çıkarılabilir" dedi.