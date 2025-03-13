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Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen velilere para cezası kesilecek

Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen velilere para cezası kesilecek

23:0213/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
IHA
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Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine günlük 257 TL para cezası kesilecek.
Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine günlük 257 TL para cezası kesilecek.

Şanlıurfa'da eğitim-öğretimin sürekli hale getirilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Vali Hasan Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda okula gitmeyen öğrencilerin velilerine, her devamsızlık günü için 257 TL para cezası kesileceği bildirildi. Söz konusu para cezasına rağmen çocuklarını okula göndermemeye devam eden velilere 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası kesileceği de kaydedildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, okula gitmeyen öğrencilerin velilerine, her devamsızlık günü için 257 TL para cezası kesileceği bildirildi. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Eğitim hakkının zorunluluğuna dikkat çekildi

Şanlıurfa Valiliğinden, eğitim-öğretimin sürekli hale getirilmesi ve kadın-erkek eşitliği çerçevesinde her bireyin eğitim hakkının zorunluluğuna dikkat çeken önemli açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrencinin velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağı ayrıca bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası kesileceği bildirildi.

Okula gitmeyen çocuklar takip altında

Sürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla
Vali Hasan Şıldak
imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda, öğrencinin okula devamının sağlanması için alınan önlemlere rağmen, devamı temin edilemediği takdirde yasal sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı. Yazıda, okul idareleri tarafından sürekli devamsızlık sorunu olan öğrenciler için, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın 5. gününde kısa mesaj yoluyla öğrencinin devamsızlık durumunun bildirilmesi, devamsızlığın 10. gününde ise e-okul'dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi ve bugüne kadar bu iki işlemi yapmayan okulların sürekli devamsız durumdaki öğrenciler için bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirmeleri istendi.
Vali Hasan Şıldak

Vali Şıldak: Okul devamsızlığı en temel problemlerden biri

Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Şanlıurfa'da devamsızlık sorununun en temel problemlerden biri olduğunu belirten Vali Şıldak, "
Şu anda ilk ve ortaokullarda yüzde 10'a, liselerde ise yüzde 20'ye yakın oranda sürekli devamsızlık söz konusu olup öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmaması için büyük çaba gösteriyoruz. Ancak yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlıkta ısrar edilmesi halinde bundan sonra mevzuatın gerektirdiği cezai işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Bütün okullarımız talimat uyarınca kanunda öngörülen idari para cezaları ile ilgili işlemi gerçekleştirecek ve kaymakamlıklarımız tarafından bu cezalar uygulanacak
" ifadelerini kullandı.


#Eğitim
#Okul
#Devamsızlık
#Şanlıurfa

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