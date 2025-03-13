Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen velilere para cezası kesilecek

Şanlıurfa'da eğitim-öğretimin sürekli hale getirilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Vali Hasan Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda okula gitmeyen öğrencilerin velilerine, her devamsızlık günü için 257 TL para cezası kesileceği bildirildi. Söz konusu para cezasına rağmen çocuklarını okula göndermemeye devam eden velilere 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası kesileceği de kaydedildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, okula gitmeyen öğrencilerin velilerine, her devamsızlık günü için 257 TL para cezası kesileceği bildirildi. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
Eğitim hakkının zorunluluğuna dikkat çekildi
Şanlıurfa Valiliğinden, eğitim-öğretimin sürekli hale getirilmesi ve kadın-erkek eşitliği çerçevesinde her bireyin eğitim hakkının zorunluluğuna dikkat çeken önemli açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrencinin velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağı ayrıca bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası kesileceği bildirildi.
Okula gitmeyen çocuklar takip altında
Vali Şıldak: Okul devamsızlığı en temel problemlerden biri
Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.