Şanlıurfa'da kaybolan kişinin cesedi fıstık bahçesinde bulundu

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 70 yaşındaki Süleyman Çeltik, 3 gün önce Karacurun Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekipleri tarafından Çeltik'i arama çalışması başlatıldı.