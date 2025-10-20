Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da kaybolan kişinin cesedi fıstık bahçesinde bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan kişinin cesedi fıstık bahçesinde bulundu

13:4620/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Süleyman Çeltik
Süleyman Çeltik

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, fıstık bahçesinde bulundu.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 70 yaşındaki Süleyman Çeltik, 3 gün önce Karacurun Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekipleri tarafından Çeltik'i arama çalışması başlatıldı.


Yapılan çalışma sonucunda Çeltik'in cesedi, kırsal Göktepe Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde bulundu.


Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




#ceset
#fıstık bahçesi
#Hilvan
#Şanlıurfa
#Yaşlı adam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçi destek ücreti hesaplara yattı mı? 2025 Ekim ayı Tarımsal Destek ödemesi sorgulama