Şanlıurfa’da ‘kurtuluş günü’ coşkusu

Urfa’nın kurtuluş mücadelesinde en önemli yapılardan biri “Onikiler” olarak bilinen direniş heyetiydi. Şehrin ileri gelenlerinden oluşan mücadele grubu, halkı örgütleyerek Müdafaa-i Hukuk çalışmalarını başlattı ve ardından silahlı mücadele başladı. Şehirde Kuva-yı Milliye birlikleri ile halk birlikte hareket etti. Ortaya konulan kahramanlıklar sonucu Urfa halkı mücadeleyi kazandı ve 11 Nisan 1920’de şehir düşman işgalinden kurtuldu.