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Şanlıurfa'da öğrenci servisi tıra çarptı: Yaralılar var

Şanlıurfa'da öğrenci servisi tıra çarptı: Yaralılar var

10:3914/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Öğrenci servis minibüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı
Öğrenci servis minibüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 06 FB 0687 plakalı çekici ile aynı yönde seyreden R.Ç. idaresindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis sürücü ile araçtaki N.Y. (17), S.İ. (17), H.İ. (20), S.N.G. (16) ve Z.S. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Şanlıurfa
#öğrenci servisi
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