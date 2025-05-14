Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cinayetten aranan çete üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Cinayetten aranan çete üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

10:0714/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Cinayetten aranan çete üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı
Cinayetten aranan çete üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul'da iki çetenin silahlı kavgasında 1 kişinin ölümüne ilişkin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı olan Rasim Beşkaya (19), jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yurt dışına kaçmaya çalışırken motoryatta suç aleti tabanca ve 5 bin avroyla yakalandı. 'Casper Çetesi' üyesi olduğu belirlenen Beşkaya, İstanbul'da tutuklandı.

Bodrum Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da iki çetenin karıştığı olayda 1 kişiyi öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Beşkaya'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekipler, Beşkaya'nın, Gündoğan Koyu açıklarında lüks motoryat ile yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs'ta harekete geçen ekipler, Beşkaya'yı yakaladı. Motoryatta yapılan aramada, gizli bir bölmede suç aleti tabanca ile 5 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin detaylı incelemesinde 'Casper Çetesi' üyesi olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından gönderildiği suç yeri olan İstanbul'da adliyeye sevk edilen Beşkaya, tutuklandı.



#Kaçak
#Asayiş
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzine zam geldi tabela yeniden değişti: Motorine zam var mı olacak mı? 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları