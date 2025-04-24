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Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 2 ton lokum ele geçirildi

Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 2 ton lokum ele geçirildi

11:3524/04/2025, الخميس
G: 24/04/2025, الخميس
IHA
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2 ton küflenmiş lokum ele geçirildi.
2 ton küflenmiş lokum ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum ele geçirildi.

Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum tespit edildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, lokuma imha edilmek üzere el konuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

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