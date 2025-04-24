Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 2 ton lokum ele geçirildi

Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum tespit edildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, lokuma imha edilmek üzere el konuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.