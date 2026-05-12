Şanlıurfa’da suç örgütüne darbe: 21 gözaltı

20:3512/05/2026, Salı
IHA
Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa’da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Cezaevinde bulunan bir örgüt lideri üzerinden yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, yaralama ve tehdit gibi çok sayıda suça ilişkin bağlantılar tespit edilirken, adreslerde yapılan aramalarda 8 silah, yüzlerce mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun HTS kayıtları ve MASAK incelemeleriyle derinleştirildiği belirtildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, cezaevinde bulunan M.E. liderliğinde "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarına karıştıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. HTS kayıtları, MASAK hesap hareketleri, görüntü incelemeleri ve müşteki beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, toplam 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’inin soruşturma sürecinde hayatını kaybettiği, 10’unun ise cezaevinde bulunduğu belirtildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 5’i soruşturma sürecinde ele geçirilenler olmak üzere toplam 8 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 98 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



