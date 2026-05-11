Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

23:3411/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 20 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Karabahçe Gazi köyü yakınlarında meydana gelen kazada araç metrelerce yükseklikten düşerken, olay yerine sevk edilen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karabahçe Gazi köyünde kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, E.A.’nın (20) kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma düşen araçtaki E.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Siverek
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü hangi gün, tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü bankalar ve okullar açık mı? İşte 2026 resmi tatil takvimi