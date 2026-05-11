Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İddiaya göre, E.A.’nın (20) kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma düşen araçtaki E.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.