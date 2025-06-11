Sapanca Gölü için yeni proje: Kıyıdaki 97 kaçak iskele kaldırılacak göl çevresi doğal yapısına kavuşacak

Sapanca Gölü kıyısında yapılacak düzenlemeye vatandaşlardan da destek geldi. Sakarya'da yaşayan Eda Sarıca Başer, projenin gerekliliğine vurgu yaparak, "Aslında Sapanca Gölü için olması gereken ve geç gelen bir çalışma. Burada daha fazla yürüyüş ve oturma alanları olması bizim için büyük bir avantaj olacak. Biraz daha denetim çalışması yapılmalı. Yürüyüş alanlarını bizlere bırakmalılar” dedi. Bir diğer vatandaş ise "Sapanca Gölü, Sakarya için büyük bir değer. Bungalov ve türevleri gibi yapılar göle erişimi daha da kısıtlıyor. Bu sebeple göle ulaşabilecek birkaç noktamız oluyor. Bu proje ile gölün halka tam anlamıyla sunulacak olması beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.