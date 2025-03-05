Saraçhane’den CHP’ye denetçi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’taki ön seçim hazırlıklarını sürdürürken, CHP Genel Merkezi’nden yükselecek aykırı seslerin de önüne geçmek istiyor. İmamoğlu, Genel Merkez’de denetimini sıkı tutmak için İstanbul kökenli Genel Sekter Yardımcısı Süleyman Tarık Balyalı’yı görevlendirdi. İstanbul İl Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekili olarak 5 yıl siyaset yapan Balyalı, işe alım ve istihdam süreçlerinde etkin rol aldı.

BALYALI GÖREVLENDİRİLDİ

Balyalı’nın Genel Merkez’de de benzer bir görev yürüteceği iddia edildi. İmamoğlu’nun CHP’yi dizayn etmekle görevlendirdiği İPA yapılanmasıyla adı anılan Balyalı denetim konusunda yüksek lisans yaptı. Ankara dışında bulunan Balyalı, Genel Merkez’de daha fazla zaman geçirmeye başladı. Balyalı, İPA yapılanması içerisinde doğrudan yer almasa da İPA merkezli yürütülen İBB ve bağlı kuruluşlara işe alım süreçlerinde öne çıkan isimlerdendi.

ÖZEL’İN YANINDA OLACAK

Bayalı, 23 Mart’tan sonra Ankara’da daha fazla zaman geçirecek. Genel Sekter Selin Sayek Böke’nin çok fazla göz önünde bulunmayan yardımcısı basınla da temasını artıracak. Bu kapsamda Genel Başkan Özgür Özel’in katıldığı programlarda onun yanında olmaya özel gösterecek.

İMAMOĞLU’NUN SÖZCÜSÜ

Balyalı, İmamoğlu’nun ilk döneminde İBB Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekilliği ve sözcülüğü görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Pendik Belediye Başkanlığı için yarışan Balyalı, AK Parti adayı Ahmet Cin’e karşı başarısız olunca İmamoğlu tarafından Ankara’da siyaset yapmak üzere görevlendirildi. Balyalı, 25 Temmuz 2024’te önce CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmişti.







