Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sarallar suç örgütüne eş zamanlı operasyon 4 kişi tutuklandı
3. SAYFA İSTANBUL

'Sarallar' suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 kişi tutuklandı

Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli savcılıktan, 2 şüpheli de adli kontrolle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Sarallar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 kişi tutuklandı
Yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kamuoyunda 'Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
Kamuoyunda 'Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli gözaltına alındı

4 şüpheli tutuklandı

Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Verdikleri ifadenin ardından 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Sarallar grubuna operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM
Sarallar grubuna operasyon: 17 gözaltı

Sarallar bağlantılı gruba operasyon
GÜNDEM
Sarallar bağlantılı gruba operasyon
Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.