Kamuoyunda 'Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama: Devam eden projeler kapsamında yapılan test uçuşu

Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor. Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’ler test edilecek. MSB'den yapılan ilk açıklamada da "Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" ifadelerine yer verildi.