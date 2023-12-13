Seçil Erzan'ın takipsizlik verilen zimmet soruşturmasına itirazlara ret

Bankacı Seçil Erzan'ın, iş insanı Bülent Çeviker ve emekli İngilizce öğretmeni olan eşi İnci Çeviker ile arasında geçen, mahkeme dosyasına da giren ses kayıtları ortaya çıktı. Kuşkulandıkları için Erzan'ın evlerine geldiği gün İnci Çeviker'in kaydettiği konuşmalarda Seçil Erzan, "Paranızı almama gibi bir riskiniz yok. Benim size verdiğim evrak banka şubesinin size vereceği evraktan daha değerli. Zaten resmi evrak da o. Hoca da vadesini uzattı. Biz gizli bir ısın kodundayız. Vade dolmadan şubeye giderseniz sorun yaşarız. İşlemlerde bir problem olmadığı için ben rahatım. Rahat olun, güzel güzel para kazanıyorsunuz" dediği duyuluyor.