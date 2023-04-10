Seçim takvimi işliyor: Sandıklar 12 Nisan'da belli oluyor

Sandıklar 12 Nisan'da belli oluyor.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre bugün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerle seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek
Gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi
Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde takvim şöyle işleyecek: İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek: