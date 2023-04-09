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CHP ve İYİ Parti'nin fermuar modelinde anlaşması 10 ilden 16 ile yükseldi

CHP ve İyi Parti’nin üzerinde çalıştığı fermuar modelinde üzerinde anlaşılan il sayısı 10’dan 16’ya çıktı. 9 ilde CHP’nin milletvekili adayı, 7 ilde de İyi Parti’nin milletvekili adayı birinci sırada yer alacak.

12:31 . 9/04/2023 Pazar
Diğer
Meral Akşener/Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener/Kemal Kılıçdaroğlu

YSK’ya teslim edilecek milletvekili listeleri üzerinde çalışmalar devam ederken CHP ve İyi Parti’nin bir CHP, bir İyi Parti adayının sırayla yer alacağı ortak milletvekili aday listesi üzerinde anlaştığı il sayısının 16’ya çıktığı öğrenildi.


Uzlaşılan il sayısının ilk olarak 10’u bulduğu ve yaklaşık 40 il üzerinde de çalışmanın sürdüğü belirtilmişti.


Edinilen bilgiye göre Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP’nin adayı birinci sırada yer alırken, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde de İyi Parti’nin adayı birinci sırada yer bulacak.


Bu listelerde, altılı masada yer alan diğer partiler DEVA, Saadet, Gelecek partileri ile Demokrat Parti’nin adayları yer almayacak.

#CHP
#İYİ Parti
#Seçim
1 saat önce
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