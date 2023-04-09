AK Parti'nin adayları belli oldu: İşte il il tam liste

AK Parti, üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişime gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday listesi bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek, aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişecek. Kadın sayısında artış yaşanırken, en genç milletvekili adayı 19 yaşında olacak.