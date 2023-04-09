AK Parti'nin adayları belli oldu: İşte il il tam liste

AK Parti
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Ankara 3. Bölge 1. sıra
BAKANLAR
BAKANLAR
Süleyman Soylu
- İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Vedat Bilgin
- Ankara 2. Bölge 1. sıra
Mevlüt Çavuşoğlu
- Antalya 1. sıra
Mustafa Varank
- Bursa 2. Bölge 1. sıra
Fatih Dönmez
- Eskişehir 1. sıra
Murat Kurum
- İstanbul 1. Bölge 1. sıra
Mehmet Kasapoğlu
- İzmir 1. Bölge 1. sıra
Hulusi Akar
- Kayseri 1. sıra
Derya Yanık
– Osmaniye 1. sıra
Mahmut Özer
- Ordu 1. sıra
Bekir Bozdağ
– Şanlıurfa 1. sıra
Nureddin Nebati
– Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi
– Kahramanmaraş 1. sıra
Mehmet Muş
– Samsun 1. sıra
Adil Karaismailoğlu
– Trabzon 1. sıra
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
- İstanbul 3. Bölge 1. sıra
AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
- İzmir 2. Bölge 1. sıra
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Leyla Şahin Usta
- Ankara 3. Bölge 2. sıra
Ömer İleri
- Ankara 3. Bölge 3. sıra
Efkan Ala
- Bursa 1. Bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu
– Ankara 1. Bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan
– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen
-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur
– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik
– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir
– İstanbul 1. Bölge 2. sıra
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Tuğrul Türkeş
- Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt
(Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik
- Artvin 1. Sıra -
İsmail Ok
- Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
- Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu
(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay
(Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan
- İstanbul 2. Bölge
Sevan Sıvacıoğlu
(Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen
(Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
Şebnem Bursalı
(Gazeteci) - İzmir’den
Mehmet Ali Çelebi
- İzmir’den
Prof. Dr. Mehmet Şahin
(Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
Sadettin Hülagü
(Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu
(Oyuncu) - Manisa 1. sıra
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3 saat önce