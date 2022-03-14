Seçim Yasası bugün Meclis’te

AK Parti ve MHP’nin üzerinde uzun bir süre mesai harcadığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliğiyle ilgili teklif Meclis’e sunulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de bugün düzenleyeceği ortak basın toplantısıyla teklifte yer alacak maddeleri açıklayacak. Değişikliğinin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Teklifin son dakika sürprizi yaşanmazsa şu unsurlardan oluşması bekleniyor:
SEÇİM BARAJI 7’YE
- Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.
- Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak. Böylelikle ‘hülle’ yoluyla milletvekili transferlerinin de önüne geçilecek.
- Muhtarlık seçimleri için yaşanan “seçmen göçü”nün önüne geçilecek.