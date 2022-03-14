Seçim Yasası bugün Meclis’te

Dünya

İran’dan Erbil’e 12 füze

İran’dan Ortadoğu’daki gerilimi artıracak bir adım. Devrim Muhafızları, Irak’ın kuzeyindeki Erbil’e 12 balistik füze fırlattı. Füzelerin ABD Başkonsolosluğu yakınları ile bir köye isabet ettiği açıklanırken İran, İsrail’e ait merkezleri hedef aldığını iddia etti. Tahran saldırıdan saatler sonra da Suudi Arabistan ile yürüttüğü müzakereleri dondurdu.