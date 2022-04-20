Şehidimizi uğurladık

Bakan Kurum: Denizlerimizde kılıç orkinos uskumru balıklarını görene kadar Marmara'daki mücadelemiz devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'na katıldı. 21 bilim insanından oluşan kurul ile istişarelerde bulunan Bakan Kurum, şu anda denizlerde müsilaj bulunmadığını belirterek, “Denizlerimizde kılıç, orkinos, uskumru balıklarını görene kadar Marmara'daki mücadelemiz devam edecek.' dedi. Marmara Denizi'nin üç boyutlu dijital ikizini oluşturmaya başladıklarını da açıklayan Bakan Kurum, kısa zamanda tamamlanacak projeyle her türlü simülasyonun yapılabileceğini bildirdi.



