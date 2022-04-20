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KAYSERİ

Şehidimizi uğurladık

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan 31 yaşındaki Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehidimizi uğurladık
Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın cenazesi, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi’ne getirildi. Törende şehit yakınları, tabuta ve Delibaş’ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kartal Şehitliği’nde defnedildi.

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