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Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un, Zeytin Dalı bölgesinde şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK
TSK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un, Zeytin Dalı bölgesinde şehit edilmesinin ardından 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu" denildi.

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