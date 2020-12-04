Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un, Zeytin Dalı bölgesinde şehit edilmesinin ardından 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu" denildi.
Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.
Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu pic.twitter.com/WRVjHnpB33
Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.