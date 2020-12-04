Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

ABD'li çift 3 çocuğuyla Kaz Dağları'nın eteklerine yerleşti: Köylülerden çok şey öğrendik

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor. Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının da doğada olduğunu söylüyor.